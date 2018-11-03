«Вольво» перевернулся в массовой аварии

Днём в пятницу, 2 ноября, на перекрёстке улиц Маяковского и Заводской в Калуге произошла авария с участием четырёх машин: «Вольво», «Рено», «Шкода» и «Форд». В результате столкновении «Вольво» перевернулся.

По сообщению очевидцев, в момент ДТП в этом месте не работали светофоры.

- «Рено» по главной ехал, - написал в группе «Калуга жесть» Наталья Борисова. - «Вольво» неслась, не смотря на знак «Стоп».

По предварительным данным, никто из людей не получил серьёзных повреждений.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.