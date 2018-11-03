«Вольво» перевернулся в массовой аварии

Днём в пятницу, 2 ноября, на перекрёстке улиц Маяковского и Заводской в Калуге произошла авария с участием четырёх машин: «Вольво», «Рено», «Шкода» и «Форд». В результате столкновении «Вольво» перевернулся.
По сообщению очевидцев, в момент ДТП в этом месте не работали светофоры.
- «Рено» по главной ехал, - написал в группе «Калуга жесть» Наталья Борисова. - «Вольво» неслась, не смотря на знак «Стоп».
По предварительным данным, никто из людей не получил серьёзных повреждений.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
Водитель «Форда» погиб при обгоне полицейского 02.11.2018 10:11
Появились подробности смертельной аварии на Киевской трассе 02.11.2018 08:51
Два человека погибли в массовой аварии на Киевской трассе 01.11.2018 17:35
15-летняя девушка погибла под колёсами «Лады» 01.11.2018 10:26
Мужчина устроил аварию на Московской 31.10.2018 12:23
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: