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Водитель «Форда» погиб при обгоне полицейского

02.11.2018 10:11 0 1904 Дмитрий Ивьев
Водитель «Форда» погиб при обгоне полицейского

Смертельная авария произошла вечером в четверг, 1 ноября, на трассе А130 в Мосальском районе в районе деревни Адамовка.

По предварительным данным калужского областного управления ГИБДД, 59-летний водитель «Форда» ехал со стороны Москвы, с нарушением ПДД пошёл на обгон «Нивы» и влетел в «Ленд Ровер». После этого «Ленд Ровер» врезался в «Ниву».

Водитель «Форда» погиб на месте.

Судя по фото с места происшествия, которое опубликовало региональное ГУ МЧС, на «Ниве» ехал участковый. Служебная машина повреждена.

Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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