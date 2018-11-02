Водитель «Форда» погиб при обгоне полицейского

Смертельная авария произошла вечером в четверг, 1 ноября, на трассе А130 в Мосальском районе в районе деревни Адамовка.
По предварительным данным калужского областного управления ГИБДД, 59-летний водитель «Форда» ехал со стороны Москвы, с нарушением ПДД пошёл на обгон «Нивы» и влетел в «Ленд Ровер». После этого «Ленд Ровер» врезался в «Ниву».
Водитель «Форда» погиб на месте.
Судя по фото с места происшествия, которое опубликовало региональное ГУ МЧС, на «Ниве» ехал участковый. Служебная машина повреждена.
Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
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