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Лихач на «Ладе» протаранил другую легковушку

29.10.2018 12:35 2 1088 Дмитрий Ивьев
Лихач на «Ладе» протаранил другую легковушку

Вечером в воскресенье, 28 октября, в деревне Ильинка на севере Калуги произошла авария с участием двух автомобилей «Лада».

По предварительным данным ГИБДД, неустановленный водитель ВАЗ 21104 выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ 21102 под управлением мужчины 42 лет.

Пострадали 42-летний водитель и его 39-летняя пассажирка.

Очевидцы аварии сообщают, что предполагаемого виновника ДТП всё же удалось найти.

- Пьяный лихач летел 100 км/ч в час по деревне и вылетел на встречку, - написали в группе «Калуга жесть». - Потом он умудрился вылезть и убежать в лес, но догнать удалось. По его словам, «машина не моя, за рулем был не я, я просто бухал, что вы от меня хотите».

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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