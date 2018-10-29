Лоб в лоб: две женщины не смогли разъехаться

Днём в воскресенье, 28 октября, лобовая авария произошла на улице Параллельной в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, 44-летняя женщина за рулём «Рено» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с машиной «Киа» под управлением 24-летней девушки.

В аварии пострадали водитель «Киа» и 17-летняя пассажирка «Рено».

Фото: «Калуга жесть».

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