Пьяный водитель «Газели» насмерть сбил женщину на парковке

Около 18 часов в субботу, 27 октября, в посёлке Воротынск произошла авария.
Примерно в 18:00 на улице Придорожной «Газель» сбила 38-летнего мужчину и 43-летнюю женщину на парковке у магазина.
Женщина погибла, а мужчина получил различные травмы.
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщали, что предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. Эту информацию нам подтвердили в дорожной полиции. Однако чуть позже автомобилиста задержали. Освидетельствование показало, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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