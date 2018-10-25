Перевозбуждённый школьник поставил на уши соцсети

Вечером в среду, 24 октября, в социальных сетях появилась информация о том, что ученик 4 класса школы № 21 в Калуге пришёл в учебное заведение с ножом и пытался расправиться с директором, охранником и одноклассницей.
История быстро обросла всевозможными подробностями, вплоть до того, что, не сумев ударить охранника ножом, ребёнок его просто покусал.
Информацию опровергли в Управлении образования Калуги. Как нам рассказала 25 октября начальник отдела общего и дополнительного образования Елена ЗИНОВЬЕВА, директор школы № 21 обратила внимание на то, что один из учеников 4 класса находится в перевозбуждённом состоянии.
- У мальчика есть определённые особенности, - пояснила Зиновьева. – Директор попыталась его успокоить. Ребёнок кричал, размахивал руками, пытался ударить её ногами. В школу вызвали маму.
Свидетелями происшествия стали многие учащиеся.
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