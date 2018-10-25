Женщину сбили в Калуге рядом с переходом

Около 6 утра в среду, 24 октября, на перекрёстке улиц Моторной и Новаторской в Калуге сбили пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, 58-летняя женщина пересекала дорогу недалеко от перехода и попала под колёса «Форда».

За рулём машины находился 49-летний мужчина.

У пострадавшей различные травмы, говорят в дорожной полиции.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.