Грузовик сбросил «Киа» в кювет

Около 16 часов в среду, 24 октября, на трассе М3 «Украина» в районе поворота на Ворсино произошла авария с участием грузовика МАЗ и легковушки «Киа».

По предварительным данным, 28-летний водитель большегруза ехал в сторону Калуги по правой полосе на красный сигнал светофора. В этот момент 26-летний мужчина на «Киа» поворачивал налево со встречного направления, находясь в центре перекрестка.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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