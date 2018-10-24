Пропавшую женщину нашли в болоте

Как мы уже рассказывали, 20 октября в Калуге пропала 28-летняя женщина. Она ушла из дома в районе Подзавалья и перестала выходить на связь.
В ночь на среду, 24 октября, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщину нашли живой.
В полиции нам рассказали, что пропавшая находилась в болотистой местности. Чтобы её достать, привлекали сотрудников МЧС. Сейчас женщина находится в больнице. У неё диагностировано переохлаждение.
Как именно женщина попала в болото, сейчас выясняется.
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