Пропавшую женщину нашли в болоте

Как мы уже рассказывали, 20 октября в Калуге пропала 28-летняя женщина. Она ушла из дома в районе Подзавалья и перестала выходить на связь.

В ночь на среду, 24 октября, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщину нашли живой.

В полиции нам рассказали, что пропавшая находилась в болотистой местности. Чтобы её достать, привлекали сотрудников МЧС. Сейчас женщина находится в больнице. У неё диагностировано переохлаждение.

Как именно женщина попала в болото, сейчас выясняется.

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