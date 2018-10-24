Пешеход погиб под колёсами «Рено»

В ночь на вторник, 23 октября, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе погиб мужчина.
Примерно в 1:45 он пересекал дорогу не по переходу и угодил под колёса «Рено», ехавшего со стороны Калуги, сообщили предварительную версию в УГИБДД по Калужской области. За рулём машины находился 36-летний мужчина.
Личность погибшего пока устанавливается.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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