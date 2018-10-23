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46-летний мужчина убил отца подушкой

23.10.2018 17:28 0 1046 Дмитрий Ивьев
46-летний мужчина убил отца подушкой

Кировский районный суд на днях вынес приговор 46-летнему жителю Спас-Деменска. Его признали виновным в убийстве.

Трагедией обернулось застолье в один из июньских вечеров.

- В частном доме во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его отцом произошла ссора, - рассказали 23 октября в прокуратуре Калужской области. - В ходе ссоры осужденный повалил отца на диван и нанес ему не менее восьми ударов по лицу и телу. Обвиняемый с силой сдавил горло потерпевшего, а затем закрыл подушкой его лицо, что стало причиной асфиксии.

После этого виновник вызвал «Скорую». Врачи констатировали смерть.

Если приговор вступит в силу, осуждённый проведёт семь лет в колонии строгого режима.

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Тэги: происшествие
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