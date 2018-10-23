50 человек эвакуировали из горящего общежития

В ночь на вторник, 23 октября, на улице Калинина в Калуге загорелась комната в общежитии. Информация о возгорании поступила в 1:53, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже. Огонь в итоге уничтожил всё имущество на 25 квадратных метрах. Другие помещения не повреждены.

Спасатели эвакуировали из здания 50 человек, в том числе – 10 детей. Никто не пострадал.

Судя по кадрам с места пожара, опубликованным в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», работу МЧС затрудняли припаркованные возле дома машины.

- Предварительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, - подчеркнули в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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