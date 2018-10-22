Дверь квартиры подожгли на улице Ленина

Днём в понедельник, 22 октября, в доме №69 на улице Ленина подожгли дверь квартиры на третьем этаже.

Пожарных на место происшествия вызвала соседка с четвертого этажа. Спасателям удалось быстро остановить распространение огня. Никто не пострадал.

Кто именно устроил пожар, сейчас выясняется.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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