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Пропала 28-летняя женщина

21.10.2018 19:10 1 3901 Дмитрий Ивьев
Пропала 28-летняя женщина

В субботу, 20 октября, в районе Подзавалье в Калуге ушла из дома и не вернулась 28-летняя Валентина ШУМАЕВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтёры организовали поиски. Желающие помочь, могут связаться с представителем отряда по телефону +79611210060.

Приметы Валентины Шумаевой:

  • Рост – 170 см,
  • Плотного телосложения,
  • Тёмно-русые волосы.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 8800705452.


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Тэги: происшествие
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