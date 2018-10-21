Пропала 28-летняя женщина

В субботу, 20 октября, в районе Подзавалье в Калуге ушла из дома и не вернулась 28-летняя Валентина ШУМАЕВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтёры организовали поиски. Желающие помочь, могут связаться с представителем отряда по телефону +79611210060.

Приметы Валентины Шумаевой:

Рост – 170 см,

Плотного телосложения,

Тёмно-русые волосы.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 8800705452.