Пропала 28-летняя женщина

В субботу, 20 октября, в районе Подзавалье в Калуге ушла из дома и не вернулась 28-летняя Валентина ШУМАЕВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Волонтёры организовали поиски. Желающие помочь, могут связаться с представителем отряда по телефону +79611210060.
Приметы Валентины Шумаевой:
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Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 8800705452.
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