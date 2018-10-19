Из-за аварии с троллейбусом встала улица Телевизионная

Утром в пятницу, 19 октября, на перекрёстке улиц Билибина и Телевизионной в Калуге троллейбус маршрута №8 столкнулся с микроавтобусом.
Судя по кадрам с места происшествия, фургон ехал прямо по Телевизионной, а «рогатый» поворачивал с Билибина. Кто именно из водителей нарушил правила, будут выяснять сотрудники ГИБДД.
Движение на этом перекрёстке было затруднено.
Фото: Владимир ИВКИН.
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