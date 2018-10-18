«Лада» врезалась в «Волгу» на улице Дзержинского

Вечером в среду, 17 октября, на улице Дзержинского в Калуге столкнулись «Лада» и «Волга».

По предварительным данным ГИБДД, 43-летняя водитель «Лады» ехала по Дзержинского в сторону центра и при повороте налево врезалась в попутную «Волгу».

Предполагаемая виновница получила травмы различной степени тяжести, рассказали в полиции.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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