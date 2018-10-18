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Юный водитель сбил женщину на переходе

18.10.2018 11:13 0 1295 Дмитрий Ивьев
Юный водитель сбил женщину на переходе

Около 13:00 в среду, 17 октября, на перекрёстке улиц Луначарского и Дзержинского в Калуге под колёса «Жигулей» попала 31-летняя женщина.

По предварительным данным ГИБДД, она шла на зелёный сигнал светофора, а 18-летний водитель ВАЗ 2107 с Луначарского поворачивал направо на улицу Дзержинского.

У женщины травмы различной степени тяжести.

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Тэги: дтп происшествие
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