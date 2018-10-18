Вспышку гепатита на калужском заводе подтвердили официально

В социальной сети «ВКонтакте» 16 октября калужане начали размещать сообщения о вспышке гепатита А на заводе «Континентал Калуга». В группе «Калуга жесть», в частности, сообщалось о 14 заболевших. В среду, 17 октября, ситуацию нам прокомментировали на самом предприятии.
- Среди наших сотрудников и сотрудников подрядных организаций, действующих на территории завода, зарегистрировано несколько случаев инфицирования гепатитом А, - говорится в официальном ответе компании. - В качестве профилактических мероприятий взяты на анализы пробы воды и пищи, установлены вирусные ловушки на источники воды, на территории проводится обработка поверхностей специальными дезинфицирующими средствами, сотрудники из группы риска, контактировавшие с госпитализированными сотрудниками, направлены на вирусологическое обследование.
Руководство предприятия вместе с «Центром гигиены и эпидемиологии в Калужской области» и Роспотребнадзором проводит расследование и выявляет причины распространения заболевания.
Напомним, гепатит А, или «желтуха» - болезнь печени вирусного происхождения. Вирус передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком. Почти все люди полностью выздоравливают от гепатита А с пожизненным иммунитетом
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