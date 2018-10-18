Пропавшего мужчину нашли мёртвым в его квартире

Вечером в среду, 17 октября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже в Калуге 33-летнего Петра Новикова. Спустя примерно час появилась информация, что мужчина найден мёртвым.

Тело нашли в квартире погибшего, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. Следов насильственной смерти не обнаружено. Новикова начали искать, когда 16 октября он перестал выходить на связь.

Полиция проводит проверку.