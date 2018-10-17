Голого мужчину насмерть сбили на трассе

Утром в среду, 17 октября, на дороге между трассами А130 и М3 «Украина» в Жуковском районе насмерть сбили мужчину. Он был полностью обнажен, только на руке были часы, и шёл по проезжей части, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

В 6:35 в дежурную часть поступило сообщение очевидцев о том, что по дороге идёт голый человек. Наряд выехал на место, а в 6:45 появилась уже информация о ДТП.

По предварительным данным полиции, водитель «Джили» на встречной полосе сбил этого мужчину. Личность погибшего сейчас устанавливается.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

Фото: obninsk.name.

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