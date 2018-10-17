Пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 14 октября, в Козельском районе пропала 36-летняя женщина.

Вечером 16 октября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что она найдена. С женщиной всё в порядке. В УМВД по Калужской области нам рассказали, что она была в Оптиной Пустыни и уже вернулась домой.

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