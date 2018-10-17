Женщину с детьми избили на улице

37-летнего жителя посёлка Бетлица признали виновным в хулиганстве, угрозе убийством и побоях, сообщила 17 октября пресс-служба прокуратуры Калужской области.

- В мае он в состоянии опьянения беспричинно подверг избиению проходившую мимо ранее не знакомую ему женщину и ее малолетних детей, - пояснили в ведомстве. - В ходе нанесения ударов осужденный использовал в качестве оружия имевшуюся при себе стеклянную бутылку, душил потерпевшую и угрожал ей убийством.

На крики детей прибежала соседка. Она и спасла пострадавшую.

Суд отправил виновника на 2 года в колонию-поселение. Приговор, впрочем, ещё может быть обжалован.

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