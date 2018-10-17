Мужчина сгорел, заснув с сигаретой

В ночь на вторник, 16 октября, пожар произошёл в деревне Новая Ферзиковского района. В огне погиб 61-летний мужчина, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, погибший мужчина заснул с непотушенной сигаретой в руках, в результате чего произошло возгорание, - подчёркивают в СК. - Мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртными напитками.

Сейчас следователи продолжают проверку.

Фото: СК по Калужской области.

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