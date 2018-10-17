Молодой водитель погиб после удара в столб

Около 2:30 ночи 16 октября в посёлке Газопровод Бабынинского района произошла смертельная авария.
По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель «Жигулей» ехал по улице Ленина и врезался в бетонный столб.
От полученных травм автомобилист скончался на месте.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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