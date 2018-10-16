В Калуге пропал 29-летний мужчина

13 сентября в Калуге, в микрорайоне «Малинники» пропал 29-летний Сергей МОСИН. Мужчина проживает в деревне Михеево Малоярославецкого района.

- Сын страдает психическим заболеванием, мы приехали в Калугу для продления группы, - плача, рассказывает мама пропавшего Наталья. - В городе я не ориентируюсь. Сели на маршрутку, назвали адрес, а водитель забыл нам сказать, где выходить. В итоге вместо Московской площади мы вышли на Малинниках. Сын занервничал, испугался и от меня убежал. Я так и не смогла его догнать.

Женщина несколько часов блуждала по микрорайону, но так и не нашла Сергея. Она обратилась в полицию. Расклеила объявления по микрорайону.

- Как только мне удаётся, я приезжаю в Калугу. Опрашиваю прохожих, общалась с проводниками в электричках. Но никто его не видел, - говорит женщина. – Он очень замкнутый, но абсолютно безобидный.

Сергей был одет в тёмно-синюю ветровку, тёмно-голубой свитер, тёмно-синие джинсы, серые кроссовки с зелёными вставками. С собой у него были документы.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 112 или +79107058351 (мама Наталья).