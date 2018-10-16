«Жигули» перевернули «Ладу»

«Жигули» и «Лада» столкнулись в Товарково на дороге между двумя частями посёлка. В понедельник, 15 октября, в УГИБДД по Калужской области подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, вечером 12 октября 24-летний водитель «Жигулей» ехал со стороны дороги Калуга-Медынь и врезался в стоящий на перекрестке справа по ходу движения автомобиль ВАЗ 21099.

В ДТП пострадали три человека. У предполагаемого виновника ушибы грудной клетки. 45-летняя пассажирка «Жигулей» попала в больницу с сочетанной травмой. Второй водитель сломал ногу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.