Пропала 36-летняя женщина

В воскресенье, 14 октября, ушла из дома и до сих пор не вернулась 36-летняя Юлия ЖАРИКОВА. Женщина проживает в деревне Оптина Пустынь.
Приметы:
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Предположительно, она была одета в серую кофту-пальто, кроссовки с золотыми пайетками на белой подошве. С собой - серо-оранжевый рюкзак. Может быть в очках и носить платок.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
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