Пропала 36-летняя женщина

В воскресенье, 14 октября, ушла из дома и до сих пор не вернулась 36-летняя Юлия ЖАРИКОВА. Женщина проживает в деревне Оптина Пустынь.

Приметы:

Рост - 162 см.

Телосложение - полное.

Глаза – зелёные.

Волосы - тёмно-русые, до плеч.

Предположительно, она была одета в серую кофту-пальто, кроссовки с золотыми пайетками на белой подошве. С собой - серо-оранжевый рюкзак. Может быть в очках и носить платок.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.