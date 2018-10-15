Женщину сбили в Анненках

Около 19:30 в пятницу, 12 октября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» сбили пешехода.
Авария произошла в районе Анненок. Водитель «Фольксвагена» ехал из города, а 81-летняя женщина пересекала проезжую часть не по переходу.
У пострадавшей бабушки сломаны ребра и кости таза.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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