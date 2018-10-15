Пропавшего мужчину не могут найти уже три недели

В Калуге продолжаются поиски 48-летнего Сергея ВИНОГРАДОВА. Об этом 15 октября сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Он ушёл из дома 24 сентября и до сих пор не вернулся.

Приметы:

Шрам на голове с левой стороны,

Рост – 175 см,

Худощавый,

Короткая стрижка,

Борода с сединой.

Был одет в чёрный спортивный костюм.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.