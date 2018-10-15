Пропавшего мужчину не могут найти уже три недели

В Калуге продолжаются поиски 48-летнего Сергея ВИНОГРАДОВА. Об этом 15 октября сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Он ушёл из дома 24 сентября и до сих пор не вернулся.
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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