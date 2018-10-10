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Женщину в Калуге сбили на переходе

10.10.2018 15:47 0 318 Дмитрий Ивьев
Женщину в Калуге сбили на переходе

Около 19:30 во вторник, 9 октября, на перекрёстке улиц Жукова и Хрустальной в Калуге под колёса «Шкоды» попала 27-летняя женщина.

Она переходила улицу Хрустальную по «зебре», а 60-летний водитель легковушки в этот момент с Жукова поворачивал налево.

У пострадавшей калужанки диагностировали ушиб левого бедра, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

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Тэги: происшествие дтп
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