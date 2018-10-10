Один мужчина погиб и двое пострадали в перевернувшемся «Хендае»

Около 18 часов во вторник, 9 октября, на улице Некрасова в Боровске съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Хендай». За рулём находился 23-летний водитель.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением на повороте.

Водитель и 22-летний пассажир попали в больницу с травмами головы и множественными ушибами. Ещё один пассажир, которому было 34 года, погиб.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!