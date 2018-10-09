Юный мопедист разбил голову в аварии на трассе

Днём 8 октября на трассе А130 в Жуковском районе столкнулись мопед и «Киа».

Авария произошла около 15 часов, рассказали в УГИБДД по Калужской области. По предварительным данным, 19-летний мопедист ехал по правой обочине, а 65-летний водитель легковушки поворачивал налево.

У юного водителя мопеда черепно-мозговая травма, перелом ребер и ссадины по всему телу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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