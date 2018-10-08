Авария попала на видео: «Логан» протаранил «Матиз» в центре Калуги

Около 6:30 утра в субботу, 6 октября, на перекрёстке улиц Кирова и Ленина в Калуге столкнулись «Рено Логан» и «Дэу Матиз».

Момент происшествия попал на запись камеры «Безопасного города». Судя по этим кадрам, водитель «Рено» ехал со стороны площади Победы, не остановился на «красный» и протаранил «Дэу», двигавшийся в сторону улицы Суворова.

- Водитель «Матиза» спокойно тронулся, когда загорелся «зелёный», виноват «Логан», он летел на красный 120 км/ч, - написал в группе «Калуга жесть» Никита Круглов.

По данным областного управления ГИБДД, в этой аварии никто не пострадал.

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