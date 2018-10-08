Два человека пострадали в аварии на окружной

Вечером в субботу, 6 октября, на окружной дороге в Калуге в районе Пучковского моста произошла авария с участием «Лады» и МАЗа.
По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель легковушки ехал со стороны Тулы, врезался отбойник, а затем – в стоявший грузовик.
Пострадали водитель «Лады» и его 26-летний пассажир, который попал в больницу с сочетанной травмой.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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