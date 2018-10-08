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Две девушки попали под колёса «Опеля»

08.10.2018 12:46 0 727 Дмитрий Ивьев
Две девушки попали под колёса «Опеля»

Около 19:30 в пятницу, 5 октября, на улице Борисоглебской в Обнинске под колёса машины попали две девушки – 16 и 18 лет.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, они переходили дорогу по переходу, и на девушек наехал 58-летний водитель «Опеля».

У старшей девушки сдавлена правая стопа. У младшей – ушибы и ссадины.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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