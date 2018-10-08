Две девушки попали под колёса «Опеля»

Около 19:30 в пятницу, 5 октября, на улице Борисоглебской в Обнинске под колёса машины попали две девушки – 16 и 18 лет.
Как рассказали в областном управлении ГИБДД, они переходили дорогу по переходу, и на девушек наехал 58-летний водитель «Опеля».
У старшей девушки сдавлена правая стопа. У младшей – ушибы и ссадины.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!
|
Два человека пострадали в аварии на окружной 08.10.2018 14:01
Легковушки врезались в забор на Труда 05.10.2018 09:44
«Лада» перевернула «Ниву» на встречке 04.10.2018 12:56
Автоледи не заметила автобус 03.10.2018 11:48
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: