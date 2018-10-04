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«Лада» перевернула «Ниву» на встречке

04.10.2018 12:56 3 1221 Дмитрий Ивьев
«Лада» перевернула «Ниву» на встречке

Около 9 утра в среду, 3 октября, на подъезде к ДРСУ под Тарусой столкнулись два автомобиля ВАЗ.

По предварительным данным ГИБДД, 20-летний водитель «Лады» ехал со стороны дороги «Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов», вылетел на встречку и врезался в «Ниву». От удара «Нива» съехала в кювет и перевернулась.

За рулём второй машины находился 71-летний пенсионер. Он попал в больницу с ушибами и ссадинами.

Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.

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Тэги: дтп происшествие
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