Шестилетнего мальчика сбили в Калуге

Около 17:45 во вторник, 2 октября, на дворовой территории между улицами Байконур и Московской в Калуге под колёса «Шевроле» попал шестилетний мальчик. За рулём находился 31-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, ребёнок выбежал из-за припаркованной машины.

У мальчика ушиб мягких тканей носа.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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