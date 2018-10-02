«Киа» подставилась под таксиста и перевернулась – пострадал ребёнок

Около 8 утра в понедельник, 1 октября, на улице Аксёнова в Обнинске столкнулись «Киа» и «Рено».

По предварительным данным ГИБДД, 29-летняя водитель «Киа» не уступила дорогу, в результате чего в её машину врезался таксист на «Рено». От удара «Киа» завалилась на бок. В этой машине находилась семилетняя девочка. У неё ушибы головы и носа.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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