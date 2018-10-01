Двое парней упали с мопеда под машину

Вечером в воскресенье, 30 сентября, на улице Степана Разина в Кирове произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, 16-летний водитель мопеда «Нексус» на мосту через Болву не справился с управлением и упал под встречную машину «Киа».
Юный водитель и его пассажир-одногодка получили множество ссадин и ушибов.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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