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Нападение на улице: бешеная собака покусала 24 человека

28.09.2018 11:44 10 1504 Елена Французова
Нападение на улице: бешеная собака покусала 24 человека

В среду, 26 сентября, около 8 утра в Боровске бродячая собака кидалась на прохожих и кусала их.

– На сегодняшний день у нас 24 пострадавших, среди них семеро детей, - рассказала нам в пятницу, 28 сентября, главный ветврач ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных» Анастасия ЛОКТИНА. – Все они обратились за помощью в районную больницу.

Покусав людей, собака забежала на частную территорию, где сцепилась с домашним питомцем. Хозяин второй собаки пристрелил агрессивное животное.

- В тот же день была проведена экспертиза, которая подтвердила, что животное страдало бешенством, - добавляет главрач.

По данному факту было проведено экстренное совещание в районной администрации. Эксперты полагают, что с больной собакой могли контактировать другие люди и животные. Два зверя сейчас находятся на карантине, сообщают «Боровские известия».

В настоящий момент решается вопрос о введение карантина по бешенству в Боровском районе.

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Тэги: происшествие животные анастасия локтина
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