Нападение на улице: бешеная собака покусала 24 человека

В среду, 26 сентября, около 8 утра в Боровске бродячая собака кидалась на прохожих и кусала их.
– На сегодняшний день у нас 24 пострадавших, среди них семеро детей, - рассказала нам в пятницу, 28 сентября, главный ветврач ГБУ КО «Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных» Анастасия ЛОКТИНА. – Все они обратились за помощью в районную больницу.
Покусав людей, собака забежала на частную территорию, где сцепилась с домашним питомцем. Хозяин второй собаки пристрелил агрессивное животное.
- В тот же день была проведена экспертиза, которая подтвердила, что животное страдало бешенством, - добавляет главрач.
По данному факту было проведено экстренное совещание в районной администрации. Эксперты полагают, что с больной собакой могли контактировать другие люди и животные. Два зверя сейчас находятся на карантине, сообщают «Боровские известия».
В настоящий момент решается вопрос о введение карантина по бешенству в Боровском районе.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!
|
20-летнюю девушку сбили на улице Кирова 28.09.2018 11:15
Водитель «Ауди» погиб в лобовой аварии 28.09.2018 10:30
Должник по алиментам прятался от приставов в шкафу 27.09.2018 12:06
Пропавшего велосипедиста нашли мёртвым 27.09.2018 09:33
«Лада» влетела в дерево на Телевизионной 26.09.2018 10:00
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: