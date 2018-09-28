20-летнюю девушку сбили на улице Кирова

Днём в четверг, 27 сентября, на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге под колёса «Киа» попала 20-летняя девушка.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, 30-летний водитель разворачивался на пешеходном переходе, а девушка переходила дорогу на «зелёный».

К счастью, пострадавшая отделалась ушибом.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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