Водитель «Ауди» погиб в лобовой аварии

Утром в четверг, 27 сентября, в Юхновском районе на дороге к деревне Порослицы от трассы Вязьма-Калуга лоб в лоб столкнулись «Ауди» и «Ниссан».

По предварительным данным ГИБДД, 39-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу. От полученных травм предполагаемый виновник скончался. 58-летний водитель «Ниссана» не пострадал.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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