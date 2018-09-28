Водитель «Ауди» погиб в лобовой аварии

Утром в четверг, 27 сентября, в Юхновском районе на дороге к деревне Порослицы от трассы Вязьма-Калуга лоб в лоб столкнулись «Ауди» и «Ниссан».
По предварительным данным ГИБДД, 39-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу. От полученных травм предполагаемый виновник скончался. 58-летний водитель «Ниссана» не пострадал.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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