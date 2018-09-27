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Должник по алиментам прятался от приставов в шкафу

27.09.2018 12:06 9 1067 Алёна Павлова
Должник по алиментам прятался от приставов в шкафу

Калужанин не заплатил своему ребенку порядка 300 тысяч рублей алиментов, также он должен 28 тысяч за кредит и 16 тысяч — за услуги ЖКХ.

Дома мужчина не появлялся, официально нигде не работал. Судебные приставы решили, что должник может прятаться у родителей и устроили засаду у их квартиры. Всего через полчаса наблюдений разыскиваемый мужчина вышел на балкон. Это засняли на фото и видео.

Затем приставы направились в квартиру. Дверь им открыла мать должника. Она уверяла, что мужчины нет и дома он появляется редко. Ей для опровержения показали фото неплательщика на балконе. Тогда она заявила, что он по балкону перелез к соседям. Приставы в акробатические способности разыскиваемого не поверили.

- При осмотре жилого помещения должник не был обнаружен ни в одной из комнат, но сотрудники ведомства обратили внимание на большой вещевой шкаф в гостиной, - сообщила 27 сентября пресс-служба ведомства. Открыв его, судебные приставы увидели гражданина Р., который прятался за одеждой.

Должника отвезли в отдел судебных приставов. Его смартфон арестовали. Ему самому грозят общественные работы. А если он не выплатит долги, то и уголовное наказание.

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Тэги: происшествие
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