«Лада» влетела в дерево на Телевизионной

В ночь на вторник, 25 сентября, на улице Телевизионной в Калуге разбился водитель «Лады Калина».

По предварительным данным ГИБДД, 34-летний мужчина ехал со стороны Социалистической и не справился с управлением. Машина сначала врезалась в столб, а затем – в дерево.

Автомобилист отделался ушибленной раной.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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