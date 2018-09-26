«Лада» влетела в дерево на Телевизионной

В ночь на вторник, 25 сентября, на улице Телевизионной в Калуге разбился водитель «Лады Калина».
По предварительным данным ГИБДД, 34-летний мужчина ехал со стороны Социалистической и не справился с управлением. Машина сначала врезалась в столб, а затем – в дерево.
Автомобилист отделался ушибленной раной.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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