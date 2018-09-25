Женщина погибла под колёсами «Жигулей»

Около 20 часов в понедельник, 24 сентября, в Детчино погибла женщина-пешеход.

По предварительным данным ГИБДД, 39-летняя водитель ехала в сторону Киевской трассы и сбила пешехода, которая шла по проезжей части без световозвражающих элементов на одежде.

Личность погибшей устанавливается.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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