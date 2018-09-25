Калужанин спас котят и просит о помощи

В субботу, 22сентября, в деревне Секиотово в мусорном баке пользователь нашего сайта archi040 нашёл пакет с пятью маленькими котятами. Об этой истории он рассказал в «Народных новостях».

- Котят мы забрали, привезли ветеринару, он осмотрел их, сказал, что дней 10 им максимум, объяснил как кормить, - отметил читатель. - Первое кормление со шприца кипяченым, тёплым молоком прошло успешно. Сейчас они дома, накормленные, тепло мамы им заменяет бутылочка с теплой водой! В вет.аптеке купил набор для кормления котят, кушают хорошо!

Наш читатель просит о помощи. Оставить всех пятерых котят себе он не может и хочет найти для малышей новых хозяев. При этом он готов обеспечить животных всем необходимым.

Желающие помочь могут связаться с автором «Народной новости» по телефону +79533211118.

Уважаемые читатели! А у вас дома живут животные? Расскажите в комментариях!