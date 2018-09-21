Мужчина требовал квартиру, угрожая прыгнуть с телевышки

В четверг, 20 сентября, в Ферзиково молодой человек забрался на телевизионную вышку и угрожал спрыгнуть с неё.

Как нам сообщили в пресс-службе МЧС, таким экстравагантным способом мужчина пытался получить квартиру.

С ним провели беседу психологи, после чего спасатели благополучно эвакуировали несостоявшегося самоубийцу. Квартиру, естественно, за сохранение собственной жизни ему никто не дал.

Дальнейшее разбирательство по этому ЧП продолжается.