Разлили по последней: силовики за раз накрыли 96 нелегалов, которым пора домой

В среду, 19 сентября, УМВД по Калужской области рассказали об итогах спецоперации против нелегалов в Обнинске. Они устроили облаву на территории одного из предприятий наукограда и задержали 125 человек.

- Нелегальные мигранты незаконно проживали в помещениях общежития предприятия и осуществляли трудовую деятельность по розливу и изготовлению автомобильных масел, - говорят в пресс-службе полиции. - В ходе проверки сотрудниками полиции пресечено 243 административных правонарушений в сфере миграции, в отношении иностранных граждан составлено столько же протоколов.

120 административных дел возбудили за незаконную работу на территории России и 123 за нарушение режима пребывания в стране. 96 человек направили в суд для решения вопроса об экстрадиции их на Родину.

Работодателю грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого незаконно привлеченного иностранного гражданина.

Фото УМВД по Калужской области.