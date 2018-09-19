Пропал 82-летний дедушка

В понедельник, 17 сентября, около 11:00 ушёл из дома и не вернулся 82-летний Виктор ГУБЕРНАТОРОВ. Мужчина проживает в Воротынске, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост - 160 см.

Телосложение:- xудощавое.

Глаза – голубые.

Волосы - седые, носит короткую стрижку.

Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные штаны, вельветовую коричневую кепку, светло-коричневые летние туфли. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.