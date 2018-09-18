24-летнего парня сбил поезд

В воскресенье, 16 сентября, на железнодорожном переезде в Малоярославце погиб 24-летний мужчина.
- По предварительным данным, погибший попытался перебежать переезд на запрещающий сигнал светофора и ступил на железнодорожное полотно непосредственно перед двигающимся поездом, - сообщает 18 сентября калужское региональное управление Следственного комитета. - В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Личность погибшего установлена, это ранее судимый местный житель. Все обстоятельства происшествия выясняются. Следователи проводят проверку.
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